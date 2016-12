Nota falsa é apreendida em comércio de João Monlevade

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um comerciante de João Monlevade procurou a Polícia Militar na tarde de ontem (26) para registrar um Boletim de Ocorrências, após ter recebido uma cédula de R$50,00 falsa.

Ele contou que ao realizar o pagamento para um fornecedor, ao conferir o dinheiro constatou que havia uma cédula falsa no meio do montante com número de serie B4647059912A.

O comerciante esteve na agência bancária Santander, onde uma funcionária constatou que realmente tratava-se de moeda falsa. Diante dos fatos, ele compareceu até a unidade policial para registro do ocorrido e demais providências cabíveis. A vítima não soube fornecer informação da autoria do delito criminoso, alegando que a movimentação do seu estabelecimento é grande. A nota falsa foi apreendida e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

Nesta época do ano é comum a apreensão cédulas falsas, em função do grande volume de dinheiro em circulação. A Polícia Militar alerta a população e comerciantes para que confira o dinheiro, principalmente notas de maior valor como das de R$50,00 e R$100,00, analisando os itens de segurança emitidos nas cédulas. Confira como proceder a conferência.