Mulheres de PMs de Minas marcam manifestação por reajuste

Mulheres de policiais militares de Minas Gerais marcaram para esta sexta-feira uma manifestação à frente do 5º Batalhão da corporação, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O protesto é por reajuste salarial e tenta ganhar força com o momento vivido pelo Espírito Santo, onde desde a última sexta-feira, 3, mulheres de policiais militares acampam na portão dos batalhões, o que estaria impedindo a saída dos guardas para patrulhamento das ruas. Também no Espírito Santo, a manifestação é por aumento de salário.

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PDT), ex-policial militar, afirma que a insatisfação das tropas é grande. “Amanhã vamos discutir o que será feito”, afirmou o parlamentar, que faz oposição ao governador Fernando Pimentel (PT).

Já o deputado estadual Cabo Júlio (PMDB), que faz parte da base do governo, acredita que a manifestação será um fracasso. “São mulheres de policiais reformados, que já não estão nas ruas há muito tempo. Além disso, não irão nem dez pessoas a essa manifestação”, disse.

No início do ano, o governador Fernando Pimentel trocou o comandante da Polícia Militar. O coronel Helbert Figueiró de Lourdes assumiu o cargo em substituição a Marco Antônio Badaró Bianchini que, conforme informações do governo de Minas, se licenciou da carreira.

Na terça-feira e na quarta, Pimentel esteve nas cidades de Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, Vale do Rio Doce, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, entregando viaturas para batalhões da PM. As três cidades estão na porção leste de Minas, que faz divisa com o Espírito Santo. Na passagem pela região, fez fotos com policiais, que foram postadas nas redes sociais, e elogiou a corporação. Disse ainda não querer que a situação vivida pelo estado vizinho se repita em Minas.

“Nós temos a melhor Polícia Militar do Brasil. Isso é um patrimônio de Minas Gerais. Temos de manter assim. Uma polícia bem equipada, bem organizada, motivada e bem remunerada”, disse. “Nós estamos assistindo em estado vizinho nosso, irmão nosso, que é o estado do Espírito Santo, cenas terríveis de violência, de colapso do serviço público de segurança. Não estamos aqui atribuindo culpa, mas é um quadro devastador, que não queremos que se repita em lugar nenhum, principalmente em Minas Gerais”, disse.

PM desmente paralisação

Na manhã de quinta-feira, o major Flávio Santiago, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar (PM), os boatos sobre uma paralisação dos policiais militares de Minas Gerais, assim como ocorre no Espírito Santo.

Segundo o major Santiago, os vídeos e fotos que circulam em redes sociais são de movimentos passados, como as paralisações contra a Projeto de Lei Complementar 257, ocorridas em dezembro de 2016. “Na verdade estes vídeos e fotos que estão circulando pelo Whatsapp, são de movimentos da história, de outras situações. Algumas, inclusive, são da movimentação da PLP 257, no ano passado. Não há nenhum vídeo de autoridades, de membros do legislativo ou de associações competentes que se associe ao presente,” afirmou.

No fim da tarde passada, a negativa foi reforçada por meio de uma nota divulgada pela Polícia Militar. “Não há, na atualidade, nenhum vídeo ou mensagens de autoridades, de membros do legislativo, de associações ou de policiais da PMMG que reverberem ou que se associem a situações ocorridas no estado vizinho”, diz o texto. (Estado de Minas , Agência Estado)