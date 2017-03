Mulher vive momentos de terror durante assalto em fazenda

Uma mulher de 25 anos viveu momentos de terror durante um assalto na manhã de ontem (2) na fazenda Campos das Aves, em Bom Jesus do Amparo.

Para a polícia a vítima contou que dois autores, magros estatura mediana, trajando calça jeans, camisa de manga longa na cor vermelha, capacetes pretos chegaram ao local em uma moto Honda/YBR, cor escura, armados com pistola cal.380 e efetuaram um disparo de arma de fogo no sistema de filmagem. Depois foram até a janela do escritório e anunciaram o assaltado ordenando que a vítima abrisse a porta de entrada. A mulher se recusou e correu para os cômodos dos fundos do imóvel. Autores então foram para a lateral do prédio e efetuaram mais disparos e ameaçaram a vítima de morte.

Percebendo que a janela da cozinha do escritório estava aberta, os marginais quebraram os vidros e escalaram uma parede e conseguiram entra. De posse de um eixo de ferro estouraram as portas das salas e reviraram todos os armários e gavetas, roubado cerca de R$300,00.

Ao perceber que os autores tinham conseguido adentrar no interior do imóvel e temendo por sua vida, a vítima pulou pela janela da sala de uma altura aproximada de 8 metros e sofreu lesões no tornozelo direito, nas mãos e reclamava de dores lombares.

Quando a polícia chegou ao local, encaminhou a mulher ao Proto Socorro Municipal, da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Foi realizado rastreamento, mas nenhum suspeito foi preso.