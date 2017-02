Mulher enforca o filho de 8 anos e se mata

Uma mulher de 50 anos matou o próprio filho de 8 anos na cidade de Goianá, na Zona da Mata. Em seguida, segundo a Polícia Militar (PM), a mulher se enforcou ao amarrar uma corda entre seu pescoço e um telhado na varanda da residência da família. O crime aconteceu nessa terça-feira e, segundo familiares, a mulher enfrentava um quadro de depressão.

Segundo relatos da PM, a criança foi encontrada na cama de um dos quartos da casa com um lençol sobre o rosto. Já a mulher, que rofessora da rede municipal, que estava afastada do cargo devido ao quadro depressivo, foi encontrada caída na varanda com uma corda amarrada no pescoço.

De acordo com familiares, a suspeita é de que os remédios não tenham tido o efeito esperado, o que resultou em um surto. s dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora. O sepultamento será nesta quarta-feira, às 12h, na cidade de Goianá. (EM)