Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Itabira

Uma mulher de 37 anos foi socorrida por volta das 7h da manhã desta sexta-feira, 24, após ter sido baleada na Rua Cinco, do Bairro Madre Maria de Jesus em Itabira. Um homem de 21 anos foi preso suspeito do crime, no entanto a arma utilizada na tentativa de homicídio não foi encontrada.

De acordo com a Polícia Militar, a Central de Operações (COPOM) recebeu uma denúncia informando havia uma mulher caída na naquela rua após ter sido atingida por vários disparos de arma de fogo, e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia sido acionado para socorrer a vítima.

Quando a mulher era socorrida, chegou a informar o nome do autor dos disparos.

De posse das características do suspeito, militares iniciaram o rastreamento e foram até o beco da Rua “F” no mesmo bairro, onde conseguiram deter em uma residência o rapaz.

Os militares receberam mais informações de que a arma usada no crime teria sido deixada na casa de um amigo do acusado. Os policiais fizeram buscas na residência denunciada, mas nenhuma arma de fogo foi encontrada.

A vítima apresentava perfurações no pescoço, no abdômen e no tórax. Segundo informações, após dar entrada na unidade de saúde a vítima foi encaminhada para o bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Dores.

O perito criminal da Polícia Civil esteve na cena do crime e recolheu um projétil que vai ajudar a determinar o calibre da arma usada na tentativa de homicídio. O suspeito foi levado para a delegacia e apresentado ao delegado de plantão.

Foto: Atila Lemos