Mulher é assaltada quando seguia para o trabalho

Na manhã desta terça-feira (27), uma mulher de 42 anos foi assaltada quando seguia para o trabalho pela Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Santa Bárbara.

Dois bandidos que estavam em um veículo VW/Gol preto. Ao se aproximarem da vítima, o comparsa que estava no banco do carona desceu do carro, aplicou-lhe uma “gravata” e puxou sua bolsa contendo um celular, documentos pessoais e a quantia de R$200,00.

O marginal que conduzia o veículo era da cor morena, magro, e o que abordou a vítima era de cor clara e gordo. Após o roubo eles fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima conseguiu visualizar a placa do veículo, mas, ao ser consultado no sistema, ela não conferia com as características do carro descrito por ela.

Segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso.