Mulher desmaia ao ser agredida durante assalto em Nova Era e na fuga marginais roubam um carro

Dois homens em uma moto realizaram dois assaltos seguidos por volta das 19h10 dessa segunda-feira (6) na cidade de Nova Era.

O primeiro crime ocorreu quando a vítima, uma mulher de 23 anos, seguia pela Rua Padre Pinto sentido à escola quando foi abordada por dois homes em uma motocicleta de cor preta, um deles portando uma arma de fogo, anunciou o assalto ordenando que entregasse seu telefone celular. O marginal encostou o revólver na cabeça da vítima, enquanto o comparsa apertava seu pescoço, em seguida deu um soco na região do tórax da mulher que desmaiou.

Após o crime os criminosos fugiram em direção a Rua Itabira.

Enquanto a polícia realizava rastreamento pela região, foi informada que dois homens com as mesmas características teriam agredido um rapaz de 21 anos na Rua Adelino Felipe próximo à escola Nossa Sra.De Fátima, na intenção de roubar o veículo dele.

A vítima também reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos, momento que a arma de fogo, utilizada pelos ladrões caiu ao solo.

Eles conseguiram recuperar a arma e pegaram as chaves do veículo da vítima, um Fiat/Strada de cor cinza placa PXM-9026 e fugiram levando o carro sentido à BR-381, não sendo mais vistos.

Os militares localizaram próximo ao viaduto de acesso ao bairro Perdões, uma moto Yamaha/XTZ de cor preta com placa de Itabira, abandonada no local com a chave na ignição e um capacete próximo. O veículo estava com fita preta na placa, para dificultar a identificação.

Segundo a polícia uma das vítimas teria reconhecido o veículo como sendo o utilizado pelos criminosos durante o assalto.

Ainda segundo a Polícia Militar nenhum suspeito foi preso.