Mulher conhece homem no forró, leva para sua casa e é furtada

Uma mulher de 41 anos chamou a Polícia Militar depois de ter sido vítima de furto. Segundo a vítima, ela estava num forró, na cidade de Barão de Cocais, quando conheceu um homem de 26 anos e o levou para sua casa. Eles dormiram e, no dia seguinte, o rapaz alegou dor de cabeça, saiu para comprar remédio e não voltou.

Após um tempo, a mulher constatou que seu aparelho celular havia desaparecido, suspeitando do desconhecido que havia levado para casa. Diante das informações uma equipe iniciou rastreamento e encontrou o autor num ponto de ônibus, no bairro Viúva.

Ele foi abordado e o celular encontrado no bolso de sua bermuda. O homem acabou preso em flagrante e apresentado á delegacia de Itabira. Segundo a PM, o autor já havia retirado o chip do aparelho e apagado toda a agenda do telefone.