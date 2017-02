Uma motorista perdeu o controle do veículo e capotou o carro em frente à Praça Sete, no bairro Carneirinhos, em João Monlevade. O susto aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 28. Uma outra mulher estaria no veículo. As duas não se feriram com gravidade.

Há informações de que o acidente foi provocado por um outro motorista, que saiu repentinamente da praça, sentido a avenida Wilson Alvarenga. O acidente chamou atenção de vários curiosos que passavam pelo local.