Motorista e ajudante de caminhão de gás são assaltados

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um motorista e um ajudante que trabalhavam num caminhão carregado com gás de cozinha foram assaltados por dois homens armados com garruchas. Os bandidos roubaram R$ 407,00 e só não roubaram um botijão porque não conseguiram retirá-lo da carroceria do caminhão.

O crime foi registrado na tarde de ontem (3), numa estrada da comunidade do Jorge, em Rio Piracicaba. O caminhão de gás é de uma empresa de João Monlevade. Segundo relato das vítimas para a Polícia Militar, eles seguiam sentido a comunidade do Barroso ao retornar próximo de uma plantação de eucalipto foram abordados por dois indivíduos armados com duas armas de fogo tipo cartucheira. A dupla apontou a arma para os homens e sob ameaça exigiram que eles entregassem o dinheiro das vendas.

As vítimas entregaram o dinheiro e os bandidos fugiram. Eles foram identificados. Um dos assaltantes é menor de idade. A polícia foi até a casa dele e, com autorização da mãe do infrator, entraram na casa, mas não acharam o menor. Até o momento, ninguém foi preso.