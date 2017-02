Motociclista morre após cair da moto em quebra-molas em Dionísio

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O motociclista Geraldo Dias Farias, 32, morreu após cair com sua moto Honda/NXR 160 quando passava pela Rua José Felipe de Castro, no centro de Dionísio.

O acidente foi registrado por volta das 21h15 dessa segunda-feira (6).

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que viram apenas faíscas de fogo provocadas pelo arrasto do veículo no solo, logo após um quebra molas. A suspeita é que a vítima não teria visto o obstáculo e, por isso, ter se desequilibrado ao passar por ele, porque não havia outro veículo que pudesse estar envolvido no acidente.

Geraldo Dias foi levado ao hospital São Sebastião em estado grave. DE acordo com a unidade de saúde ele apresentava traumatismo craniano, além de várias lesões pelo corpo que não puderam ser constatadas, uma vez que os exames não seriam feitos no local devido a urgência. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital.