Motoboy é assaltado e teve mil reais roubado na ação

Um motoboy foi assaltado quando fazia entrega de lanches na cidade de Alvinópolis por volta das 11h30 do último sábado (4), na Rua Monsenhor Rafael, no centro da cidade.

Para a polícia a vítima de 28 anos contou que quando passava pelo local dois homens deram sinal para que parasse o veículo. Pensando que um deles fosse o dono da lanchonete onde trabalha a vítima parou sua moto, uma Honda/CG 150, momento que foi rendido pelos marginais.

Um dos autores que usava boné e estava com o rosto coberto, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. O comparsa permaneceu agachado e com as mãos cobria o rosto para não ser identificado. Eles determinaram que a vítima ficasse de costas e encostaram a arma em sua cabeça, roubado do motoboy uma polchete com cerca de R$1 mil, referente a entrega de lanches.

Um dos autores retirou a chave da moto da ignição e jogou em um lote próximo e ordenou que a vítima fosse embora a pé e não olhasse para trás, e fugiram tomando rumo ignorado.