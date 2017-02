Morre uma das vítimas de um menor que ateou fogo em duas pessoas no Cruzeiro Celeste

Por causa de uma dívida de R$30,00, um menor de 14 anos, ateou fogo em duas pessoas na Avenida Resplendor, no Bairro Cruzeiro Celeste, em João Monlevade. O crime foi registrado na tarde de quarta-feira (1º).

As vítimas Alcimar da Silva, 41, e Wagner Dornelas Nascimento, 48, estavam dentro de um carro estacionado em frente ao Supermercado EPA, quando o menor se aproximou e cobrou, de Wagner, o dinheiro referente a um serviço de capina realizado por ele e um homem de 18 anos, que foi apontado como sendo o mandante do crime. Ele foi localizado e preso em flagrante.

Eles iniciaram uma discussão, momento que o infrator se apoderou de um galão de gasolina, que estava na caminhonete, que ele conduzia, tirou a tampa, despejou o produto pela janela do veículo e ateou fogo utilizando um isqueiro. O menor também chegou a ser atingido pelo fogo.

Os três foram levados ao Hospital Margarida. O menor apresentava cerca de 70% do corpo queimado, principalmente braços e pernas e foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Já as vítimas do ataque do menor, como não havia vagas na unidade João XXIII, permaneceram internadas no Centro de Terapia Intensiva (CTI), Hospital margarida.

A vítima Alcimar apresentava 48% do corpo queimado e Vagner 28%, ambos com lesões de 2º e 3º grau.

Segundo o Hospital Margarida, Wagner Dornelas não resistiu e morreu durante a noite de ontem (2). O estado de saúde de Alcimar é considerado grave e continua na CTI da unidade.