Morre o médico cardiologista Hasenclever Correa

Morreu na tarde do último domingo (12), em João Monlevade, o médico cardiologista Hasenclever Correa, de 56 anos. Ele faleceu vítima de um enfarto fulminante. Carioca, o médico, além de atender na rede municipal de saúde, trabalhava no Hospital Margarida.

Hasenclever era casado com a também médica Vera Barros com quem teve três filhas. O corpo dele foi velado até às 9h dessa segunda-feira, na capela do Hospital Margarida e posteriormente levado para o Rio de Janeiro, onde será sepultado. A morte do médico gerou grande comoção em João Monlevade.