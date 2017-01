Mociclista morre em acidente na BR-381 em Bela Vista de Minas

Um rapaz de 19 anos morreu por volta das 21h30, da noite de ontem (20), em uma acidente grave registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 341,5 da BR-381, em Bela Vista de Minas. Ele foi identificado como Gladstone Júnio Siqueira, morador da localidade de Capoeirana, em Nova Era.

Segundo a PRF, o jovem, que não possuía habilitação para conduzir motocicletas, seguia em uma moto sentido Bela Vista de Minas quando teria perdido o controle da direção, vindo a bater de frente em um veículo I/Hyundai com placa de João Monlevade, que seguia no sentido contrário. O motociclista foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE) e o Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), foram ao local, mas apenas puderam constatar o óbito.

O condutor do outro veículo envolvido e uma mulher, que viajava com ele, sofreram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. O motorista contou, para a polícia, que a vítima realizava uma ultrapassagem quando ocorreu o acidente.

O impacto foi tão violento que a frente do veículo ficou completamente destruída.

Segundo a PRF por causa do acidente o trânsito ficou em apenas uma das pistas até por volta das 0h deste sábado, quando foi totalmente liberado.

Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, de João Monlevade, o corpo da vítima foi removido e levado para o necrotério do Cemitério do Baú. A moto, por estar com a documentação irregular, foi removida ao pátio do Detran.