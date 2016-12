Militares são recebidos a tiros no bairro Nova Monlevade

Polícias militares de João Monlevade foram recebidos a tiros, durante uma ocorrência na Rua José Pedro Machado, no Bairro Nova Monlevade, por volta das 23h de ontem (29).

Segundo a PM, em continuidade a uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Petrópolis, a equipe do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, recebeu informações que alguns dos suspeitos poderiam estar escondidos em uma casa no bairro Nova Monlevade.

Quando a equipe policial chegou ao local foi recebida a tiros pelos autores que estavam na casa. Os militares revidaram ao ataque e, dos cinco elementos que faziam parte do bando, dois deles foram presos. Um com 20 anos de idade, possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e outro de 23 anos, que cumpria pena no regime de prisão domiciliar, e por isso não poderia estar nas ruas após as 20h.

Novas denúncias davam conta de os outros três autores, dois deles armados com revólveres, haviam evadido sentido a um pasto.

As armas usadas pelos bandidos não foram encontradas porque, segundo a polícia, elas foram dispensadas pelo bando e o local era de difícil acesso, com a vegetação muito alta.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.