Melhor Idade faz a festa no Carnaval em Monlevade

Foi realizada nesta terça-feira, 21, a “Tarde de pré-carnaval”, no salão da Arpas (Associação Regional de Promoção e Ação Social), no bairro Vila Tanque. O evento foi promovido pelos servidores do Centro de Saúde Padre Hildebrando.

Muito animadas, as dezenas de pessoas que compareceram à festa tiveram bons momentos de descontração, confraternizando-se ao som de marchinhas tradicionais. Os servidores do Posto de Saúde celebraram a data pré-carnavalesca com usuários e membros do “Grupo de Atividades Físicas”.

Hoje, quarta-feira, 22, também com o apoio da Prefeitura de João Monlevade, acontecerá outra festa pré-carnavalesca. Desta vez, a partir das 14 horas, no salão do Sindicato dos Metalúrgicos. Com a realização tendo à frente a Secretaria Municipal de Assistência Social, a confraternização deverá contar com dezenas de participantes da “melhor idade”, ligadas a vários grupos da Cidade.

Legenda: Juntos aos servidores do Posto de Saúde Padre Hildebrando, os foliões se divertiram ao embalo de tradicionais e empolgantes marchinhas