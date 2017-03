Major André fala sobre o Carnaval na região e apresenta novo subcomandante da Unidade

O comando da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente informou nesta quinta-feira (2), que o Carnaval na região das 10 cidades que compõe a unidade foi considerado tranquilo.

De acordo com informações do major André Pedrosa, a avaliação é bastante positiva. “Tivemos um período de Carnaval bem controlado. As ações preventivas que desenvolvemos os dez municípios que envolvem a Companhia surtiram efeito, nós priorizamos além da segurança dos foliões, tivemos também o cuidado em controlar os acessos a esses eventos. As cidades que não tiveram o Carnaval nós preocupamos também em fazer o preventivo a fim de evitar furtos e roubos. Então diante disso podemos afirmar que tivemos um Carnaval bastante positivo em termos de segurança pública”, disse o comandante da Unidade.

Novo Subcomandante da Unidade

Durante a entrevista concedida ao site O Popular na manhã desta quinta-feira (2), André Pedrosa aproveitou a oportunidade para apresentar o novo subcomandante da 17ª Cia. Ind., o capitão Felipe Castro Gaigher que veio da cidade de Governador Valadares.

Felipe está a 14 anos na Polícia Militar e segundo ele recebeu o convite do Coronel Edvânio Carneiro, comandante da 12ª Região de Polícia Militar, para assumir o subcomando da Unidade. ”Estou começando a conhecer a cidade e a região agora no âmbito profissional mas já tenho em mente alguns projetos. Estou fazendo alguns estudos sobre as áreas. Já tenho uma experiência vasta na are do sucomando e isso com certeza vai ser um facilitador aqui. Já estamos olhando questões de índices estatísticos e com certeza vamos procurar fazer um bom trabalho. Pela visão que tive, nesses quatro dias, é uma região bastante produtiva e quero dizer que estamos ai pra somar e que vamos fazer o possível pra melhorar a segurança pública no município e região”, pontuou Capitão Felipe.