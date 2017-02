Mais um bar é assaltado em João Monlevade

Tweet no Twitter

A polícia está à procura de três homens armados que assaltaram clientes de um bar na Rua Gomes Batista, no Bairro de Lourdes, em João Monlevade por volta das 0h40 desta quinta-feira (2).

Os marginais chegaram ao local, um deles de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 32, e anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas de morte.

Foram roubados do dono do estabelecimento, um notebook, um celular e uma quantia de R$250,00, que foram retirados do caixa. De outra vítima os marginais levaram a carteira contendo documentos pessoais e também uma quantia de R$250,00.

Após o roubo os autores figuram em direção ao Parque do Areão. Uma testemunha disse que suspeita que um dos autores seria um morador do Bairro Nova Esperança. Segundo a polícia, ninguém foi preso.