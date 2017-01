Ladrão em uma moto assalta mulheres no Cruzeiro Celeste

Tweet no Twitter

Militares foram acionados por volta das 21h40 desta terça-feira (17), na Rua Alameda Dinamarqueses, no Bairro Cruzeiro Celeste onde duas mulheres, ambas com 21 anos de idade, foram assaltadas quando estavam em frente as suas residências.

Segundo as vítimas, parou uma motocicleta na cor prata e dela desembarcou um indivíduo moreno , que usava um capacete modelo trilha. O marginal sacou uma arma de fog, aparentemente um revólver cromado e determinou que elas entregassem os celulares. Após a ação o autor fugiu e, segundo as mulheres, não foi possível anotar a placa do veículo, disseram apenas que era vermelha, e estava levantada.

Foi realizado intenso rastreamento pela polícia, no entanto nenhum suspeito foi preso.