Jovem é agredida ao recusar entregar o celular durante assalto

Uma jovem de 21 anos foi agredida por volta das 8h da manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, ao ser recusar entregar o seu aparelho celular durante um assalto na Rua dos Funcionários Públicos no Bairro Gabiroba em Itabira. Segundo a polícia, o autor do roubo após o crime fugiu levando o celular da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem relatou que estava aguardando o coletivo no ponto de ônibus no momento em que surgiu um homem moreno usando uma blusa vermelha, que anunciou o assalto e ordenou que ela entregasse o seu aparelho celular.

A vítima afirmou que não obedeceu a ordem, o bandido então lhe deu uma gravata, lhe jogou no chão e tomou o seu celular, em seguida saiu correndo em direção a Avenida Almir Pessoa Magalhães.

Os militares de posse das características do autor fizeram um rastreamento na região, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado e preso. Segundo a polícia, devido a agressão a vítima sofreu escoriações no braço e no cotovelo direito, porém recusou ser encaminhada para o pronto socorro. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.