João Monlevade terá “Dia D de combate ao Aedes Aegypti”

Junto à equipe de Estratégia Saúde da Família da Vila Tanque, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), determinou a realização de evento denominado “Dia D de combate ao Aedes Aegypti”. O evento acontecerá no dia 18 de fevereiro, de 8h às 16h, com a principal concentração acontecendo na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

Segundo os organizadores, as manifestações voltadas para o “Dia D de combate ao Aedes Aegypti” partirão do Centro de Saúde local, com uma carreata percorrendo as principais ruas dos bairros Vila Tanque e Areia Preta. Também haverá distribuição de panfletos com orientações à população, com profissionais do setor mantendo diálogos com os moradores sobre como agir da melhor forma para se evitarem as proliferações do mosquito que transmite a Dengue, o Zika Vírus, a Chikungunya e a Febre Amarela.