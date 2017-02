João Monlevade: mulheres são detidas com tabletes de maconha e drone

Duas mulheres, de 29 e 31 anos, moradoras da cidade de São Matheus, no norte do Espírito Santo, foram detidas pela Polícia Militar em João Monlevade com tabletes de maconha, dinheiro, celular e um drone. A ação policial ocorreu por volta das 3h desta quinta-feira (16). Elas estavam às margens da BR-381, na altura do bairro Teresópolis, quando foram avistadas pela equipe policial.

A dupla, ao ver o carro da PM, passou a agir em atitude suspeita. Elas foram abordadas e dentro de uma mochila que usam a polícia encontrou o material. Os tabletes de maconha pesaram juntos cerca de 13 quilos. A polícia investiga se o drone apreendido era usado para praticar crimes.

Para a polícia, as autoras contaram que vinham da cidade de Betim e que pegaram a droga de uma mulher loira, próximo da rodoviária. O entorpecente seria levado para o Espírito Santo e, pelo serviço, receberiam a quantia de R$ 450,00, cada uma delas.

Segundo a polícia, as autoras não disseram o nome de quem receberia a droga no destino. Elas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e levadas para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.