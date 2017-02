João Monlevade: Homem tenta esfaquear militares após ser abordado com faca

Em João Monlevade, um homem foi preso na manhã deste sábado (25), após ser abordado por militares com uma faca. Os policiais chegaram ao suspeito depois de receberem denúncias de que ele estava nas proximidades do supermercado Fraga, no bairro Cruzeiro Celeste, com a arma.

Uma equipe de serviço preventivo durante patrulhamento na região realizou a abordagem ao suspeito. O homem sacou a faca, reagiu e tentou esfaquear os policiais. Os militares se afastaram dele determinando que largasse a arma. No entanto, o suspeito partiu de faca em punho para cima de um dos policiais, tentando esfaqueá-lo.

O militar tentou de várias formas pedir que largasse a faca. Porém, o indivíduo não atendeu. Com isso, o policial atirou na perna do homem. Segundo relatos do Boletim de Ocorrência, a ação foi necessária para “impedir a injusta agressão e ameaça a vida dos policiais e de pessoas que estavam no local”.

Segundo a polícia, mesmo baleado, o suspeito permaneceu por alguns segundos resistente e agressivo. Ele foi dominado posteriormente pelos militares e acabou desarmado. Os policiais levaram o suspeito até o Hospital Margarida, onde foi atendido e liberado em seguida.

Segundo a PM, o infrator possui diversos antecedentes criminais, ente eles homicídio tentado. A polícia acredita que o homem planejava algum roubo na região.