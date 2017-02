Ipem fiscaliza a venda de produtos automotivos em Minas Gerais

Para dar mais segurança aos condutores e passageiros, o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) realiza até nesta sexta-feira (10/2) a Operação Especial Boa Viagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Norte e Sul de Minas.

Os produtos fiscalizados durante a operação, que teve início na segunda-feira (6/2), são rodas, baterias chumbo-ácido, freios hidráulicos, amortecedores da suspensão, buzinas, lâmpadas e carregadores elétricos de bateria até 30 amperes.

Segundo o diretor da Qualidade de Bens e Produtos do Ipem-MG, Geovane Mendes de Miranda, os fiscais verificam nas lojas se os produtos estão dentro das normas estabelecidas pelo Inmetro.

“Os produtos automotivos devem trazer obrigatoriamente informações do fabricante ou importador, como CNPJ, razão social e origem do produto. Já no caso dos produtos de certificação compulsória, devem ostentar o selo do Inmetro na embalagem”, explica Miranda.

A certificação garante que os produtos não trazem riscos de acidentes aos consumidores, desde que utilizados de acordo com as recomendações do fabricante, além de demonstrar que o estabelecimento comercializa produtos de qualidade.

“Os produtos com exigência de certificação compulsória não podem ser comercializados sem o selo do Inmetro, podendo gerar autuação, apreensão e multas ao fabricante, importador e ao lojista,” adverte Miranda.

O cidadão que suspeitar ou encontrar irregularidades em algum produto pode registrar o fato à Ouvidoria do Ipem-MG, por meio do fale conosco, pelo endereço eletrônico ouvidoria@ipem.mg.gov.br ou no telefone 08000 335 335.