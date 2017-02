Ipatinga: Comando da RPM homenageia militares destaque

O comando da 12ª Região da Polícia Militar homenageou durante solenidade no auditório do 14º Batalhão, no bairro Vila Celeste, nesta sexta-feira, 03, os destaques profissionais nas modalidades administrativo, motorista padrão e operacional. Cerca de 20 militares foram agraciados com certificados.

Conforme o comandante da 12ª RPM, Coronel Edvanio Rosa Carneiro, a solenidade é uma forma de reconhecimento ao serviço prestado. “ Isso faz parte da ação do comandante em saber reconhecer. É impossível homenagear todos, por isso é feito um filtro, atendemos as indicações feitas pelos comandantes das unidades. Via de regra há uma concordância com os nomes apresentados”.

O Coronel Charles Generoso Baracho, comandante do 14º BPM, foi agraciado com o certificado de destaque profissional. Na próxima semana, ele passa o comando do Batalhão para o Tenente-Coronel Juliano Fábio Lemos Dias, e assume o recém criada 19ª Região em Sete Lagoas.