Instalação de pelotão dos Bombeiros é discutida de novo na Câmara de Monlevade

A instalação de um pelotão do Corpo de Bombeiros em João Monlevade é novamente pauta de discussão na Câmara de Vereadores.

O Legislativo, que tem a sua primeira reunião ordinária do ano na quarta-feira (8), recebe o capitão Marcos Vinícius, do Corpo de Bombeiros de Itabira, para falar sobre a questão. O oficial deve expor sobre os benefícios do pelotão na cidade. A reunião começa às 17h.

Essa não e a primeira vez que o assunto é discutido no Legislativo. A escolha da implantação do pelotão em João Monlevade é motivada pela proximidade com a BR-381 e as diferentes vias de acesso a outros municípios. Outro ponto que justifica a intenção é que Itabira encontra-se sobrecarregada com os inúmeros atendimentos locais e em outras cidades, como Monlevade.

No ano passado, numa das últimas vezes que a questão ganhou destaque ocorreu no mês de abril. Na ocasião, o presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), recebeu o ex- prefeito Teófilo Torres (PSDB), o comandante da 3ª Cia Independente de Bombeiro Militar de Ipatinga, major Alexsandro de Oliveira Nunes, que oficializou a intenção da corporação em instalar um pelotão em João Monlevade.

Na época, o comandante se comprometeu a encaminhar ao município o projeto e as planilhas solicitadas, com valores a serem investidos pela Prefeitura de João Monlevade.