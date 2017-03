Inscrições para Corrida da Mulher terminam na próxima terça-feira

Continuam abertas, até o próximo dia 7, as inscrições para a XXIV Corrida da Mulher de João Monlevade. Até hoje, sexta-feira, 4, mais de 120 candidatas já haviam confirmado a participação. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, à Avenida Getúlio Vargas, 4.798, 4º andar, ao lado da Praça Sete, em Carneirinhos.

A Corrida da Mulher acontecerá na próxima quarta-feira, dia 8 de março, às 19h. A realização é da Prefeitura de João Monlevade, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Haverá premiações para os três primeiros lugares em geral e para as três primeiras colocadas de cada categoria, bem como para as primeiras colocadas servidoras da Câmara Municipal e da Prefeitura. E podem participar todas as mulheres, que já participam ou não de outras corridas em Monlevade e região.

Após a Corrida, com a presença da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), aconteceráa solenidade de premiação às primeiras colocadas do evento. Em seguida, haverá homenagens às mulheres e shows musicais com presenças do Trio Dona Lúcia, Ricardo Monlevade e Lara Drumond.