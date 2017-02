Inscrições para Copa Interbairros de Monlevade vão até abril

O período de inscrições para a IX Copa Interbairros de João Monlevade está aberto e vai até o dia 4 de abril, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL), à Avenida Getúlio Vargas, 4.798, 4º andar, ao lado da Praça Sete, em Carneirinhos.

No dia 06 de abril será realizado o Congresso Técnico, às 19h, no Auditório da Prefeitura. Ainda segundo a Secretaria, o Torneio Início será realizado no dia 22 de abril, no Estádio Louis Ensch, e a Copa Interbairros começará no dia 29 de abril, também no Estádio Louis Ensch.