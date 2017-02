Inscrições abertas para o curso de confecção de ovos de Páscoa e festival de brigadeiros

Para quem quer investir no ramo de chocolates nesta Páscoa ou quer produzir em casa as guloseimas, será realizado em João Monlevade no dia 05 de março, o festival de brigadeiros. Já no dia 19 de março será oferecido curso para confecção de ovos de Páscoa.

Os cursos serão ministrados por Shirley Cristina, esposa do major Jayme Alves, e o valor da taxa é de R$65,00 para cada dia de curso.

Durante as aulas, os alunos vão aprender técnicas para fazer bombons e ovos de chocolate com recheios diversos e decoração.

A base da oficina é o chocolate e não é preciso ter conhecimentos específicos para acompanhar as aulas, que são demonstrativas, com degustações.

O curso é direcionado a quem deseja abrir o próprio negócio sazonal, alunos e profissionais da área e também donas de casa.

Mais informações pelo telefone (31) 99239-6202 ou através da página www.facebook.com/maisonartesepapel/