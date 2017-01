Inscrições abertas para cursos gratuitos  em inovação tecnológica

A Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT) e a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec) oferecem gratuitamente seis cursos de capacitação em Itabira. As inscrições podem ser feitas de 17/01 a 10/02/2017.

São 240 vagas distribuídas entre os cursos Analista de Mídias Sociais, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador de Dispositivos Móveis, Programador Web, Programador de Sistemas e Desenhista de Produtos Gráficos Web, sendo todos na área de inovação tecnológica e realizados na modalidade semipresencial.

“Os alunos terão aulas teóricas e práticas presenciais, uma vez por semana e, nos outros dias, estudarão pela internet”, explicou o agente educacional Lúcio Lino. As aulas serão ministradas no campus Itabira da Uaitec – avenida Duque de Caxias, nº 1240, bairro Esplanada da Estação. Antiga estação ferroviária – a partir do mês de março. Cada curso conta com 40 vagas dividias em duas turmas – tarde (14 às 17h40) e noite (18 às 21h30) – têm duração de três meses, com emissão de certificado após conclusão.

Inscrições

De acordo Emerson da Cruz Ferreira, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da SMDECTIT, para garantir uma vaga é necessário se cadastrar no site da Uaitec – www.uaitec.mg.gov.br. Também são pré-requisitos que o candidato tenha concluído ou esteja cursando o 9º ano do ensino fundamental e tenha conhecimento básico em informática. Para efetivar a matrícula o aluno deverá comparecer no campus Itabira da universidade e apresentar cópias e documentos originais – CPF e RG – além de declaração escolar ou documento similar que comprove a escolaridade.

Esses seis cursos são realizados em Itabira há três anos e novas turmas são iniciadas a cada semestre. Segundo Emerson Ferreira, inscrições para novas turmas nos cursos de línguas estrangeiras também serão abertas no próximo mês de março.