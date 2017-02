Inscrições abertas para cursos gratuitos de línguas estrangeiras

A Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT) e a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec) oferecem gratuitamente 50 vagas para cursos de inglês e espanhol em Itabira. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro.

São 25 vagas para o curso de inglês, que tem duração de um ano e 25 vagas para o curso de espanhol, com duração de dois anos. Segundo Emerson da Cruz Ferreira, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da SMDECTIT, “os alunos terão aulas teóricas e práticas através de videoconferência, duas vezes por semana e, nos outros dias, estudarão pela internet”, explicou. Os cursos oferecem certificado após conclusão.

As aulas serão ministradas no campus Itabira da Uaitec – avenida Duque de Caxias, nº 1240, bairro Esplanada da Estação. Antiga estação ferroviária – a partir do mês de março, no período da noite, de 20h30 às 21h30, sendo as aulas de inglês ministradas às terças e quintas-feiras e, o curso de espanhol, às segundas e quartas-feiras.

Inscrições e vagas remanescentes

Para garantir uma vaga é necessário se cadastrar no site da Uaitec – www.uaitec.mg.gov.br. Também são pré-requisitos que o candidato tenha concluído ou esteja cursando o 9º ano do ensino fundamental. Para efetivar a matrícula o aluno deverá comparecer ao campus Itabira da universidade, para fazer um teste de nivelamento da língua estrangeira escolhida e, apresentar cópias e documentos originais – CPF e RG – além de declaração escolar ou documento similar que comprove a escolaridade.

Segundo o superintendente Emerson Ferreira, ainda restam vagas para os cursos de capacitação em inovação tecnológica – divulgados no mês passado – para as turmas dos períodos da tarde (14 às 17h40) e noite (18 às 21h30), com duração de três meses e emissão de certificado após conclusão.

Há cinco vagas para o curso de programador web; 13 vagas para desenvolvedor de jogos eletrônicos; sete para o curso de analista de mídias sociais e, seis vagas para o curso de programador de dispositivos móveis. Para o período da noite, restam dez vagas para o curso de desenvolvedor de jogos eletrônicos. O processo de inscrição é o mesmo dos cursos de línguas estrangeiras, com exceção que os interessados nesta área devam ter conhecimento básico em informática. As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro.