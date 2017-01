Incidência de acidentes de trabalho preocupa Sindicato da Construção Civil

A incidência de acidentes de trabalho na área da construção civil e indústria têm preocupado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de João Monlevade (Sinticcim), Gilson Santiago. De acordo com o líder da categoria, nos últimos três anos os acidentes têm se intensificado com casos graves. Em um deles, no mês de novembro do ano passado, o servente Jurandir Lourdes Reis, de 56 anos, morreu ao cair do quarto andar de um prédio no bairro Aclimação. Ele não usava cinto de segurança, equipamento obrigatório para esse tipo de serviço em altura.

Em caso semelhante, um operário de 61 anos, que também não usava cinto de segurança para trabalho em altura, teve fraturas expostas na perna direita, além de escoriações diversas, após cair de um prédio no centro de Carneirinhos.

Esses, segundo Gilson Santiago, são apenas alguns exemplos de negligência para a segurança dos trabalhadores em obras. Para evitar que novos casos ocorram, o Sindicato, em parceria com a empresa Contgesp (Gestão de Projetos e Segurança do Trabalho), promove série de palestras para alertar sobre a questão.

Na manhã dessa quinta-feira (12), na sede do sindicato, foi realizado o primeiro encontro. O treinamento contou com participação de representantes de dez empresas da construção civil que atuam em João Monlevade e a intenção do Sindicato e levar a palestra aos canteiros de obra.

“Os acidentes na construção voltaram a se intensificar. O trabalhador é obrigado a usar o cinto, a empresa fornece o equipamento, mas eles não usam. Os três últimos acidentes registrados em João Monlevade, nenhum dos operários estava com o cinto. Então resolvemos fazer uma parceria com essa empresa [Contgesp] para que eles expliquem a importância dos equipamentos e a segurança dos trabalhadores. Na próxima vamos falar com os trabalhadores nos canteiros”, falou Gilson Santiago.

O presidente do Sindicato da Construção Civil explicou a entidade tenta fiscalizar as obras e, quando alguma irregularidade é constatada a empresa é notificada para regularizar a situação. Ainda de acordo com ele, muitos operários têm dificuldades em se adaptar com os equipamentos de segurança e acabam relaxando, mas que as empresas devem cobrar e tomar as medidas cabíveis no caso de descumprimento por parte do trabalhador.