Idosa é amordaça, agredida e morta por bandidos em Barão de Cocais

Com extrema violência uma idosa de 82 anos foi agredida e morta por asfixia por criminosos. O fato aconteceu na cidade de Barão de Cocais, na noite da última sexta-feira (30). A mulher foi morta dentro da casa dela, no bairro Garcia, durante um assalto.

Por volta das 21h30 os Policiais Militares da 57ª Companhia de Barão de Cocais foram acionados para verificar a informação de crime violento com morte ocorrido no local. De acordo com os militares, na residência, juntamente com a equipe de Resgate Voluntário (GRVE), encontraram a idosa, já sem vida. Ela estava caída no chão e amordaçada. O interior da casa estava totalmente revirado.

Diante aos fatos, os militares isolaram a residência até a chegada da perícia técnica. Sendo verificado que a casa não foi arrombada, o que levanta indícios de que o crime foi cometido por uma pessoa conhecida da vitima. A residência foi revirada pelos autores, provavelmente, à procura de dinheiro e objetos de valor.

A crueldade foi tamanha que os criminosos não satisfeitos em apenas assaltar a idosa, utilizaram um pedaço de pano para amarrar as mãos dela e o outro para amordaçá-la. Eles usaram também uma camisa, a qual foi amarrada na cabeça da vítima, na altura do nariz, assim obstruindo as vias aéreas.

Foi constatado ainda que a vítima apresentava um ferimento no olho direito, indicativo que ela tenha sido agredida antes de ser amarrada. Após os trabalhos de praxe o perito liberou o corpo para ser removido ao necrotério para ser examinado pelo médico legista.

Ninguém foi preso.