Homem morre carbonizado após incêndio na casa dele em São Domingos do Prata

Um homem identificado como José Aparecido Roberto, 42 anos, foi encontrado morto com o corpo totalmente carbonizado dentro da casa dele, que fica na localidade de Santana de Alfié, Zona Rural da cidade de São Domingos do Prata.

Um vizinho da vítima acionou a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (16), após perceber fumaça saindo da casa da vítima.

Segundo a testemunha por volta das 05h30 percebeu grande quantidade de fumaça saindo da residência da vítima e ao se aproximar, deparou com vários focos de incêndio no local e a porta da sala aberta e danificada. Ao entrar no imóvel constatou que havia ocorrido um grande incêndio e vários móveis queimados, além do telhado que tinha desmoronado. Ao entrar em um dos quartos da casa, deparou com o corpo da vítima totalmente carbonizado.

Outro vizinho da vítima disse que esteve com ele no dia anterior, por volta das 17h, e que José Aparecido havia deixado de fazer uso de bebida alcoólica há cerca de quatro anos. Disse ainda que ele não tinha inimigos ou possuía quantia significativa de dinheiro em casa, que pudesse despertar o interesse de alguém em cometer algum crime contra ele.

A Perícia Técnica da Polícia Civil, de João Monlevade, foi acionada e durante os trabalhos constatou que a porta da sala poderia ter sido arrombada, mas não confirmou essa informação uma vez que ela era de metalon e poderia ter sido danificada pelas chamas. Disse ainda que no momento não pode determinar a causa da morte, porque o local estava bastante destruído e o corpo completamente carbonizado e por isso, não pode também constar se José Aparecido teria sofrido algum tipo de violência.

Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido do local e encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML), do Cemitério do Baú, em João Monlevade para exames de identificação, necropsia e outros, no intuito de elucidar o fato.