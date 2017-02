Homem é preso por tráfico de drogas no Bairro Vale do Sol

Tweet no Twitter

Um homem foi preso ontem (12) pela Polícia Militar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Ipatinga, após uma denúncia de que o autor estaria repassando entorpecentes para usuários na Rua Araponga no Bairro Vale do Sol.

Ao chegarem à residência, os militares perceberam um odor muito forte de maconha. Com apoio da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães Adestrados), os policiais encontraram no quintal da casa, 03 tabletes de maconha e quatro porções da mesma substância entorpecente. Dentro da casa foi localizada uma balança de precisão, matérias para embalar drogas, um celular e uma quantia de R$73,00.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia, juntamente com todos os materiais apreendidos.