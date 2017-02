Homem é morto a tiros no bairro Laranjeiras quando “ia cometer um assassinato”

De acordo com a polícia, ele teria ido ao bairro para assassinar o primo do sargento da PM, que reagiu

Um homem de 23 anos, identificado como Igor Dankkeizeme Leandro Couto, foi morto na tarde deste domingo, dia 5 de fevereiro, no bairro Laranjeiras, em João Monlevade. O crime aconteceu na rua Pontal, ao lado da quadra de esportes. Ao lado do corpo dele, foi encontrada uma pistola calibre 380, que ele usava.

Segundo informações Igor teria ido ao bairro armado para matar um homem, primo de um policial militar lotado na 17a Companhia de Policia Militar Independente, em João Monlevade. Quando ele chegou ao local, em uma moto Honda/Hornet, o militar e o primo conversavam. Ele teria se aproximado dos dois e sacado a arma. O militar percebendo a ação sacou sua arma de fogo e efetuou cerca de dois disparos atingindo o rapaz, que caiu da moto e morreu.

Uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) foi acionada e constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil. Durante os trabalhos, o perito recolheu a arma usada por Igor, um carregador com várias munições e dois projeteis próximo ao corpo dele. Foram constatadas, a princípio, duas perfurações no corpo da vítima.

Após os trabalhos técnicos o corpo foi removido do local e encaminhado ao necrotério do Cemitério do Bairro Baú.

A moto utilizada por Igor foi rebocada ao Pátio do Detran.

O sargento da polícia, que teria efetuado os disparos, sofreu pequenas escoriações e foi levado ao Hospital Margarida e depois, encaminhado ao Quartel da PM, onde deverá permanecer até a conclusão das investigações.

