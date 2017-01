Homem é morto a tiros no bairro Centro Industrial

Tweet no Twitter

Zenilton Costa Dos Santos, 36 anos, natural de Nanuque (MG), foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Centro Industrial, em João Monlevade. O assassinato aconteceu por volta das 11h20. A vítima, do primeiro homicídio registrado na cidade neste ano, foi alvejada por pelo menos seis disparos.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o homem estacionou o veículo Fiat Strada de placas OWR-8493 na praça em frente a um bar e desceu do veículo juntamente com uma mulher desconhecida.

De acordo com a polícia, uma testemunha ouviu Zenilton comentando que percebeu que alguém estava lhe seguindo. O informante disse também que mulher que estava com a vítima foi ao posto médico e o homem seguiu sentido contrário. Nesse momento ele teria sido surpreendido por três autores desconhecidos de arma em punho e encapuzados. O trio passou a atirar e Zenilton tentou escapar. No entanto, ao ser alvejado por vários disparos veio a cair próximo a uma canaleta.

Quando os militares chegaram ao local, depararam-se com o corpo na rua. O local foi preservado, sendo que a perita de plantão compareceu e realizou os trabalhos periciais.

No bolso da vítima foi encontrada uma carteira com documentos e R$ 455,00. O veículo da vítima foi removido e o corpo liberado juntamente com os documentos para Funerária Monlevade.

Ainda segundo testemunhas, os autores fugiram sentido a cidade de Bela Vista de Minas em um GOL de cor chumbo, não sabendo informar a placa. Disseram ainda que a mulher que acompanhava a vítima saiu do local em um ônibus antes da chegada da polícia. Apesar do cerco e bloqueio, os autores não foram localizados.

Atualizada às 17h30