Hemominas convoca doadores em todo o estado

A Fundação Hemominas convoca doadores voluntários de sangue, fidelizados ou não, especialmente os que possuem Rh Negativo. O estoque vem diminuindo em todo o estado e é preciso que a situação seja normalizada. A Hemominas precisa manter o número estratégico de bolsas de sangue, com o objetivo de atender à demanda dos pacientes.

É importante que as pessoas que ainda não foram vacinadas contra a febre amarela, façam antes a doação de sangue, pois a vacinação deixa o candidato inapto à doação por quatro semanas. Se o doador foi imunizado há, no mínimo, quatro semanas, ele já poderá comparecer a uma unidade da Fundação Hemominas ou agendar a sua doação.

Para doar sangue:

Informações sobre os critérios para doação de sangue, ligue 155 – opção 8 ou clique aqui.

Agende sua doação:

Para sua comodidade, a doação pode ser agendada online pelo site da Fundação Hemominas ou pelo telefone 155, opção 8. O call center recebe ligações das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h (ligação sem custos para o cidadão). Com o agendamento, o cidadão ajuda a distribuir as doações ao longo do horário de atendimento da unidade e pode diminuir o tempo de espera para efetuar sua doação.