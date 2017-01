Grande público prestigia abertura da Copa Verão de Monlevade

Contando com o prestígio de grande número de torcedores, quatro jogos abriram a primeira rodada da Terceira edição da Copa Verão de Futsal, na noite desta segunda-feira, 30, na quadra poliesportiva do bairro Laranjeiras. A equipe do Sicoob/Credibelgo venceu a equipe Tigres pelo placar de 14 a 4; O time do Promorar derrotou os Meninos do Morro por 6 a 4; A equipe do Decor/Magalito/Por do Sol venceu o Rig Futebol Clube por 4 a 2; e Galáticos e Os Mallas empataram em 3 a 3. Acompanhados pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Mário César, Douglas Oliveira foi o mesário e Helder Couto e Chinesinho atuaram como árbitros das partidas.

A prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) marcou presença e, simbolicamente, deu o pontapé inicial por ocasião da primeira partida.

Nesta terça-feira, 31, a partir das 18h30, jogam Os Mallas x Rig Futebol Clube; Decor/Magalito/Por do Sol x Galáticos; Meninos do Morro x Tigres; e Sicoob/Credibelgo x Promorar.