Governo de Minas entrega mais de 1.400 novas viaturas para a PM

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já recebeu, desde o início do Governo Pimentel, um total de 1.432 novas viaturas para modernizar sua frota. Além dos 113 veículos entregues pelo governador Fernando Pimentel em dezembro de 2015, com destino ao policiamento de trânsito e de meio ambiente, outros 1.289 foram incorporados à PMMG por meio do Projeto de Locação de Veículos, modelo que reduz custo e aumenta a eficiência operacional da corporação.

Ao todo, o Governo de Minas Gerais vai locar, até 2018, 2.350 novas viaturas para a Polícia Militar por meio de licitação. Com investimento total de R$ 400 milhões, a iniciativa vai beneficiar 247 municípios de todas as regiões do estado. O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos policiais e atender melhor à população, uma reivindicação surgida durante os Fóruns Regionais de Governo, que vêm sendo realizados em todo o estado desde 2015. Assim, a PMMG terá 2.463 novas viaturas (113 próprias, já adquiridas, e 2.350 que estão sendo locadas) até 2018.

“Estamos atendendo a uma reivindicação que escutei no estado inteiro nos 17 Fóruns Regionais de Governo que fizemos: equipar a Polícia Militar na capital e no interior do estado, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Ambiental, para que possam melhorar o atendimento à população”, afirmou o governador durante uma das diversas cerimônias de entrega dos veículos.

O comandante geral da PM, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, acredita que a chegada de novas viaturas dará melhores condições de trabalho aos policiais. “É importante que todos saibam que a segurança pública tem sido prioridade nesses últimos dois anos. E que todas as demandas que a Polícia Militar colocou à equipe do governador Fernando Pimentel foram atendidas, tanto no aspecto logístico quanto de recursos humanos”, enfatizou, também durante as cerimônias.

As primeiras entregas das viaturas locadas ocorreram em abril de 2016, incluindo 850 veículos para 39 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Todas as novas viaturas são de última geração, equipadas com xadrez, GPS de navegação e localização, sinalizador strobo LED (luminoso mais poderoso) e rádio digital com melhor transmissão e que não permite interferência de sinal.

O Projeto de Locação de Veículos, aliás, será um dos pilares da nova estratégia de segurança pública no estado, que prevê a atuação territorializada da Polícia Militar na capital e nas grandes cidades do interior. Neste modelo, as cidades são divididas em territórios de segurança. Cada território terá uma base móvel da PM – na verdade, uma van devidamente equipada e operada por quatro policiais.

“O modelo de frota locada oferece mais agilidade e operacionalidade à Polícia Militar e permite outras iniciativas. Inicialmente, vamos trazer para a Região Metropolitana de Belo Horizonte o sistema policiamento territorializado, com implantação de bases móveis da polícia nos territórios de segurança, com policiais efetivamente operacionais naquela designação. Depois, levaremos este modelo para as cidades-polo do estado”, destacou o governador.

Com a locação dos veículos, a PMMG vai assegurar a renovação da frota, que passará de sete anos para três anos em idade média, com menor custeio. As novas viaturas vão substituir os carros antigos, com mais de cinco anos de uso e quilometragem superior a 200 mil km rodados. A frota substituída será leiloada.

Reforço à frota

A segunda fase de entrega das viaturas locadas teve início neste ano. Já foram entregues veículos nas cidades de Ipatinga (40), Governador Valadares (61), Teófilo Otoni (30), Lavras (19), Pouso Alegre (30), Uberaba (47), Uberlândia (81), Juiz de Fora (69), Divinópolis (35), Sete Lagoas (27) e Poços de Caldas (30).

Nas próximas semanas, o Governo de Minas Gerais deve anunciar novas entregas nos municípios de Barbacena (27), Unaí (20), Patos de Minas (27) e Montes Claros (58). Outras cidades serão beneficiadas nesta segunda fase. A terceira etapa deve ser iniciada ainda neste ano.

Primeira entrega

As primeiras 113 viaturas foram entregues em dezembro de 2015. Elas foram adquiridas por meio de convênio firmado pela PMMG, por meio da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito, com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram aplicados R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões do convênio com o DEER-MG, R$ 6 milhões da Semad e R$ 4 milhões da PRF.

Além da aquisição dos veículos, os recursos foram utilizados para custeio de fiscalizações nos 40,5 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, policiamento ostensivo de meio ambiente e para aquisição de armamentos, munições, bafômetros, radares, rádios transceptores digitais, computadores, combustível, peças e serviços para manutenção de viaturas.