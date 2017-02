Governador Fernando Pimentel entrega 401 veículos para transporte escolar

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou nesta sexta-feira (10/2) no Expominas, em Belo Horizonte, 401 veículos para o transporte de alunos da rede pública de ensino de 308 municípios mineiros de todos os 17 Territórios de Desenvolvimento. Estão sendo investidos cerca de R$ 95,84 milhões em recursos oriundos de emendas de parlamentares federais.

Para um público de 2 mil pessoas, entre elas, cerca de 40 deputados federais e estaduais, Pimentel agradeceu a cooperação entre os três níveis de Poder. “Nós estamos celebrando aqui a boa política, democrática, representativa, que une Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Governo de Estado e municípios em benefício do povo de Minas Gerais. É isso que está representado na entrega desses ônibus a cada município”, afirmou, lembrando que “às vezes, as emendas parlamentares são erradamente criticadas pela imprensa. Isso porque elas são o legítimo uso do orçamento público para as causas do povo”.

Pimentel citou que a “boa política” é feita de forma transparente e por representantes eleitos pela população. “Vamos preservar esses representantes, trabalhar com eles, respeitá-los, criticar quando for o caso, mas, acima de tudo, manter viva a instituição da democracia brasileira que, hoje, se vê ameaçada por ataques insidiosos por aqueles que querem a volta do autoritarismo no Brasil. Nós queremos a democracia funcionando e vamos celebrá-la aqui hoje”, afirmou.

O governador lembrou que em Minas Gerais a administração estadual está funcionando, apesar da crise político-econômica do país. “Isso não é pouca coisa no Brasil de hoje, que atravessa a maior crise política, econômica e institucional da sua história. Nós estamos assistindo estados importantes se dissolvendo à luz do dia. É o caso do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, onde os serviços públicos entraram em colapso. Nada disso está acontecendo em Minas Gerais. Isso se deve ao compromisso que nós temos com o povo, independentemente de partidos políticos”.

Entrega

Ao fazer a entrega de novos veículos, a intenção é garantir maior qualidade, conforto e segurança no transporte dos estudantes residentes em zonas rurais. Cada ônibus é equipado com plataforma veicular elevatória e pode transportar até 44 passageiros assentados. Estão sendo beneficiados mais de 201 mil alunos das redes estadual e municipais de ensino.

A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, explicou que os veículos são destinados aos municípios que têm um grande número de estudantes que residem na área rural e de grande extensão territorial. “O objetivo é garantir o acesso à educação para todos. A política do transporte escolar é para garantir que aqueles jovens e crianças que estão na área rural tenham acesso à educação. O foco é o transporte escolar de crianças da área rural no campo e, em alguns casos, do campo para a cidade”, afirmou.

Representando os chefes dos executivos municipais, o prefeito de Capitólio, José Eduardo Terra Vallory, ressaltou o compromisso do governador Fernando Pimentel para garantir boa qualidade de vida aos mineiros. “Vivemos um momento de extrema dificuldade, mas não adianta lamentar. Juntos podemos fazer a diferença. O governador e sua equipe têm demonstrado compromisso e qualidade para fazer a transformação que o nosso povo precisa. Hoje, com a entrega desses ônibus, precisamos também agradecer aos deputados que ajudaram a atender essa demanda extremamente necessária”, afirmou.

O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e líder da bancada mineira na Casa, Fábio Ramalho, destacou a união entre os parlamentares. “Essa parceria é muito importante e demonstra que Minas Gerais está unida, indiferentemente de partido político”, disse.

A melhoria do transporte escolar nos municípios é uma das demandas apresentadas pela população durante a realização dos Fóruns Regionais de Governo em cada um dos 17 Territórios de Desenvolvimento. A entrega desses veículos também faz parte do esforço do Governo de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Educação (SEE) para garantir uma educação que reduza as desigualdades regionais e sociais. Tanto assim que, somente em 2016, foram entregues 381 veículos para 334 prefeituras.

Participaram da solenidade secretários de Estado, prefeitos e lideranças políticas e da educação de Minas Gerais.