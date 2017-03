GonçaloFolia 2017 foi marcado pela alegria e tranquilidade

Muita descontração e alegria. Foi o que se viu nos cinco dias de festa do GonçaloFolia 2017 em São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma grande estrutura foi preparada para receber cerca de 20 mil pessoas que se divertiram com as diversas atrações e blocos caricatos na Praça Central entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Com o tema “Arte de Rua”, o carnaval são-gonçalense contou com shows das bandas Sanvile, Artigo Zero, Phasis, Agá Plus, Batuk e Art e matinês com a Corporação Musical Santa Cecília. Os blocos caricatos foram uma diversão a parte. Ao todo 19 blocos participaram do evento, saindo de diversos pontos da cidade, em dias específicos, fazendo a festa dos foliões.

O prefeito Antônio Carlos Noronha Bicalho destacou o clima de paz do Gonçalo Folia. “Estou muito feliz, pois o carnaval de São Gonçalo foi um exemplo de civilidade, onde os foliões puderam participar com toda a família num clima de tranquilidade e, ao mesmo tempo, muita diversão” disse.

O tenente Júlio César Ferreira, comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de São Gonçalo, informou que a festa ocorreu com muita tranquilidade. Ele destaca que diversas operações foram realizadas em outros pontos da cidade durante este Carnaval. “Visando levar mais tranquilidade para os foliões curtirem a festa e mais segurança para os moradores que não curtem a folia foram realizadas várias operações que resultaram na apreensão de drogas e de veículos irregulares”, destacou.