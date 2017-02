“Funcionário ser assediado na Prefeitura é normal”

A afirmação é do vereador Revetrie Silva Teixeira (PMDB). Ele que é servidor concursado no Executivo de João Monlevade há 13 anos alega que a situação é corriqueira, principalmente com os funcionários de carreira. O vereador disse ainda que dependendo da denúncia, o funcionário é perseguido pela administração. “Efetivo não tem valor algum”, ponderou. O vereador completou: “esperamos que seja feita alguma coisa. Se precisar fazer denúncias, vamos fazer e estamos aqui para ouvi-las”.

A declaração polêmica do vereador foi dada durante reunião ordinária da Câmara de Vereadores, na tarde da última quarta-feira (22), após a presidente do Sintramon, Isaura Bicalho, pontuar o assunto. Ela disse que a entidade tem recebido denúncias, que são checadas. “O assédio moral acaba com a autoestima do trabalhador”, falou.