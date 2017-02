Funcionária é assaltada após sair do trabalho no Cruzeiro Celeste

Uma funcionária de um supermercado que fica no Bairro Cruzeiro Celeste foi assaltada quando deixava o trabalho e seguia para casa, por volta das 22h30 dessa quarta-feira (1º).

Segundo a mulher, de 39 anos, quando passava pela Rua Alameda Cearense, no cruzamento com a Rua Bélgica, foi surpreendida por um homem, que com a mão no cabo da arma sem retira-la da cintura, determinou que largasse sua bolsa e a colocasse no chão.

Após recolher os pertences da vitima, o marginal tomou como rota de fuga a Rua Bélgica.

Foi realizado um intenso rastreamento com o apoio das viaturas do turno e da equipe de Pelotão de Recobrimento Tático-móvel, mas o autor não foi localizado.