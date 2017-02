Foge da polícia e acaba preso por tráfico de drogas e porte de armas de fogo

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar de João Monlevade por volta das 22h dessa sexta-feira (24).

Durante patrulhamento pela Avenida Armando Fajardo, militares da viatura Tático Móvel depararam com o autor na conduzindo uma motocicleta de forma perigosa, empinando em uma roda.

Ele recebeu ordem para que parasse o veículo, contudo não obedeceu e empreendeu fuga até o bairro Promorar, onde deparou com outra viatura que realizava o cerco policial, momento que o autor perdeu o controle do veículo e caiu e acabou sendo detido pelos policiais. No boldo da bermuda dele foi localizada uma quantia de R$1.077,00 que o autor não soube explicar a procedência.

Os militares foram com o autor até a casa dele na Avenida Armando Fajardo, no bairro Cruzeiro Celeste e durante buscas no local foram localizaram no quarto dele duas armas de fogo calibre 38, um deles municiado com cinco cartuchos intactos, que estavam escondidas debaixo do colchão.

No mesmo local foi localizado um caderno com anotações, que segundo o autor era sua contabilidade referente a vendas de entorpecentes, bem como um pequeno pote plástico contendo em seu interior sete pedras de crack doladas, prontas para o comércio, R$ 13,65, duas lâminas de aço que eram utilizadas para picar crack e diversas embalagens plásticas usadas para acondicionar cocaína. Em uma lixeira no banheiro foram localizadas duas barras prensadas de maconha pesando cerca de meio quilo, uma pedra bruta de crack e uma embalagem plástica contendo uma porção de cocaína, que segundo o autor renderia aproximadamente 30 papelotes da droga.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todos os materiais apreendidos e vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e direção perigosa. O veículo utilizado por ele foi apreendido e rebocado ao pátio do Detran.