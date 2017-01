Falta de senhas para emissão de Carteira de Identidade gera revolta

Tweet no Twitter

Falta de distribuição de senhas para emissão de Carteira de Identidade em João Monlevade, nesta sexta-feira (27) gerou revolta de quem foi cedo para a fila. As senhas são distribuídas pela Polícia Civil. Somente com o papel é que a população consegue um agendamento para confecção do documento.

Muita gente saiu da delegacia revoltado. Isso porque não foi emitido nenhum aviso prévio que as senhas não seriam distribuídas nessa sexta. Somente quando um funcionário do setor chegou para trabalhar é que as pessoas que estavam na fila foram avisadas. Cerca de 15 pessoas procuraram a Prefeitura e a Câmara para reclamarem sobre o problema.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, em João Monlevade informou que pelo menos uma vez por mês o Posto de Identificação tem que fazer a prestação de contas dos serviços prestados. Nesse de janeiro a data caiu justamente nesta sexta-feira (27).

Número insuficiente

Todas as sextas-feiras são distribuídas 80 senhas para agendamento da emissão da carteira de Identidade no Posto de Identificação da Polícia Civil. O documento é feito na semana seguinte. Além desse posto, a Câmara de Vereadores também disponibiliza o serviço. No entanto, por conta de reformas na Casa, a ação está suspensa.

Os dois Postos de Identificação emitem cerca de 700 carteiras de identidade por mês, número que se mostra insuficiente para a demanda de João Monlevade.