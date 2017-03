Exposição sobre “papel do vereador” termina nesta sexta

Esta sexta-feira, 3, é o ultimo dia para visitar a exposição sobre “O papel do vereador” e “É você que faz política!” realizado pela Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo.

5 cidades já receberam a exposição e a próxima será Itabira. A mostra é formada por painéis ilustrativos e informativos sobre o tema. Curiosidades sobre a política, funções do vereador, a importância da participação popular, dentre outros, são alguns dos assuntos apresentados nas peças. A exposição foi elaborada por um grupo integrado por servidores do Centro de Apoio às Câmaras (Ceac) e da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas.

A mostra educativa é produzida pela Assembleia Legislativa e a vinda dos materiais a São Gonçalo foi uma iniciativa do vereador Felipe Silveira.

De acordo com Felipe, esta é uma oportunidade para os são gonçalenses conhecerem melhor sobre o poder legislativo e exercer o papel como cidadão. “Esta é a primeira de muitas exposições que vamos trazer para a nossa Câmara Municipal e é de extrema importância esta interação dos são gonçalense com nós vereadores”, disse.