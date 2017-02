Estelionatários tentam entrar em clube com drogas e são barrados por seguranças

A Polícia Militar de Ipatinga recebeu ontem (19) informações de que cinco pessoas tentaram entrar com drogas no Faisão Resort.

Eles foram impedidos pelos vigilantes e com isso, foram em direção à cidade de Ipatinga, num Fiat Uno preto. Foi montada uma operação de cerco e bloqueio, sendo o veículo abordado. No interior do carro estavam os cinco autores, todos de Belo Horizonte.

No clube o bando efetuou várias recargas no cartão de consumação do lugar, pagando com cartão de crédito clonado no valor aproximado de R$ 3 mil. Eles não apresentaram o cartão, apenas o número e código de segurança dele. Além disto, assinaram as compras com nomes diferentes dos seus. Todos os cinco foram presos e encaminhado à delegacia de Ipatinga.

Com a quadrilha a PM localizou R$ 1.659,50, um dólar, um cartão consumo Faisão, dois cigarros de maconha e uma porção grande da droga, três cordões e uma pulseira, cinco celulares, cinco pares de chinelos novos, dias garrafas de Wisk, 10 energéticos, sete latas de cerveja, quatro pacotes de “pipoca”, quatro comprimidos de ecstasy.