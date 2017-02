Esportes e Educação assinam acordo para execução do Geração Esporte em 200 municípios

As secretarias de Estado de Esportes (Seesp) e de Educação (SEE) assinaram, nessa terça-feira (7/2), um acordo de cooperação para execução do Minas Esportiva Geração Esporte em escolas da rede estadual em 200 municípios.

Com a assinatura do documento, o próximo passo é a abertura de um edital para seleção das cidades que contarão com os núcleos do programa. Em cada município, será selecionada uma escola que atenderá 100 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos com atividades esportivas e recreativas no contraturno escolar.

Para o secretário de Estado de Esportes em exercício, Ricardo Sapi, a assinatura do acordo de cooperação reafirma a parceria da Seesp e da SEE, que já realizam juntas os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).

“A execução do Geração Esporte neste novo formato, de forma cooperada, é importante para ampliarmos a capilaridade das ações de fomento ao esporte de formação e mostrar para nossas crianças e adolescentes que a prática esportiva e os estudos se complementam. Nossa preocupação é, antes de tudo, contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o bem-estar e com a sociedade em que vivem”, diz Sapi.

Já a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, comemora a parceria, que para ela é fundamental para fortalecer e expandir o atendimento à educação integral. “Temos que articular e pensar em outras parcerias para fortalecer o programa, com o objetivo de complementar as atividades no contraturno escolar naquelas escolas que ainda não contam com ensino em tempo integral”, completa.

Parceria tri partícipe

Além das secretarias de Estado de Esportes e Educação, os municípios que forem selecionados, por meio do edital, para execução do Geração Esporte também integrarão a parceria, sendo responsáveis pela cessão do espaço para as atividades do programa.

A Seesp fornecerá o material esportivo, os uniformes, além de viabilizar a qualificação técnica dos profissionais e fazer a coordenação geral da iniciativa, enquanto a SEE cederá seus professores de Educação Física para ministrar as aulas e fará o acompanhamento presencial das atividades.

Quando foi criado, o Geração Esporte era promovido pela Secretaria de Estado de Esportes em parceria com municípios e instituições de ensino superior que contavam com curso de graduação de Educação Física. Entre 2011 e 2016 cerca de 63 mil crianças e adolescentes foram atendidos pela iniciativa. O acordo de cooperação assinado com a Secretaria de Estado de Educação marca o início de um novo formato do programa.

Geração Esporte

O Programa Minas Esportiva Geração Esporte tem como objetivo promover o esporte nas suas diferentes dimensões, através das várias modalidades, para que a criança ou adolescente desenvolva sua trajetória esportiva, incorporando em sua formação integral os valores do esporte, favorecendo para que se tornem jovens protagonistas nas suas comunidades.